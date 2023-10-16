Подняли частоты — случилась «магия».

Компания Intel представила настольные процессоры Core 14-го поколения семейства Raptor Lake Refresh, которое считается слегка доработанной версией прошлогоднего Raptor Lake. Ключевое отличие — в возросших частотах, но для Core i7 инженеры кое-что новое придумали.

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В новой линейке сейчас присутствуют три модели — Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K. В продаже также будут точно такие же версии, то с индексом F на конце — то есть, без интегрированного графического ядра. У новых Raptor Lake Refresh будут всё те же P-ядра Raptor Cove и E-ядра Gracemont. В среднем по частотам у новинок наблюдается рост на 200 МГц, но у Core i7 увеличились количество ядер (на четыре). Новинки работают на технологическом процессе Intel 7, который по своей сути является 10 Нм, и будут устанавливаться в сокет LGA 1700.

Флагманский Intel Core i9-14900K снабжён 24 ядрами (8 мощных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер), которые способны работать на 32 потока. Рост частот у него по сравнению с предыдущим поколением составил всё те же 200 МГц. Судите сами: если Core i9-13900K имел базовую частоту 3,0 ГГц с разгоном до 5,8 ГГц, то теперь у Core i9-14900K частоты составляют 3,2 ГГц и 6,0 ГГц (с Thermal Velocity Boost) соответственно.

Core i7-14700K получил 8 производительных и 12 энергоэффективных ядер — получается 20 ядер и 28 потоков. У его аналога из предыдущего поколения энергоэффективных ядер было на 4 меньше. Как утверждает Intel, процессор демонстрирует прирост в 5-10 % по сравнению с процессором прошлого поколения при той же рекомендованной цене. А по сравнению с чипом позапрошлого поколения Core i7-14700K обеспечивает прирост от 14 до 63 %.

Core i5-14600K получил конфигурацию из 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер, что и предыдущее поколение. Зато частота в разгоне увеличилась на 200 МГц. Производитель заявил, что прирост производительности по сравнению с предшественником составил 5%. Процессоры Intel 14-го поколения обратно совместимы с существующими материнскими платами 600-й и 700-й серий и кулерами LGA 1700. Производители разных брендов уже подготовили обновлённую линейку материнских плат Z790 вместе с новыми чипами. Практически все «материнки» получили более мощные системы питания, а также поддержку USB Gen 3.2 и Wi-Fi 7.

Intel не стала увеличивать цены для нового поколения процессоров, оставив их на уровне предыдущего. За Core i5-14600K попросят $319 (и $294 за версию без графики). Процессор Core i7-14700K будет стоить $409 (и $384 — версия без графики). Наконец, флагманский Core i9-14900K обойдётся своему будущему покупателю в 589 долларов за K-версию и 564 доллара за KF-версию.

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Новые процессоры поступят в продажу уже завтра, 17 октября. Анонс остальных чипов линейки Raptor Lake Refresh должен состояться в начале следующего года.