Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel анонсировала процессоры Core 14-го поколения семейства Raptor Lake Refresh: прежние техпроцесс, архитектура и цены, но с выросшей производительностью
Подняли частоты — случилась «магия».

реклама

Компания Intel представила настольные процессоры Core 14-го поколения семейства Raptor Lake Refresh, которое считается слегка доработанной версией прошлогоднего Raptor Lake. Ключевое отличие — в возросших частотах, но для Core i7 инженеры кое-что новое придумали.

реклама

В новой линейке сейчас присутствуют три модели — Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K. В продаже также будут точно такие же версии, то с индексом F на конце — то есть, без интегрированного графического ядра. У новых Raptor Lake Refresh будут всё те же P-ядра Raptor Cove и E-ядра Gracemont. В среднем по частотам у новинок наблюдается рост на 200 МГц, но у Core i7 увеличились количество ядер (на четыре). Новинки работают на технологическом процессе Intel 7, который по своей сути является 10 Нм, и будут устанавливаться в сокет LGA 1700.

Флагманский Intel Core i9-14900K снабжён 24 ядрами (8 мощных P-ядер и 16 энергоэффективных E-ядер), которые способны работать на 32 потока. Рост частот у него по сравнению с предыдущим поколением составил всё те же 200 МГц. Судите сами: если Core i9-13900K имел базовую частоту 3,0 ГГц с разгоном до 5,8 ГГц, то теперь у Core i9-14900K частоты составляют 3,2 ГГц и 6,0 ГГц (с Thermal Velocity Boost) соответственно.

Core i7-14700K получил 8 производительных и 12 энергоэффективных ядер — получается 20 ядер и 28 потоков. У его аналога из предыдущего поколения энергоэффективных ядер было на 4 меньше. Как утверждает Intel, процессор демонстрирует прирост в 5-10 % по сравнению с процессором прошлого поколения при той же рекомендованной цене. А по сравнению с чипом позапрошлого поколения Core i7-14700K обеспечивает прирост от 14 до 63 %.

Core i5-14600K получил конфигурацию из 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер, что и предыдущее поколение. Зато частота в разгоне увеличилась на 200 МГц. Производитель заявил, что прирост производительности по сравнению с предшественником составил 5%. Процессоры Intel 14-го поколения обратно совместимы с существующими материнскими платами 600-й и 700-й серий и кулерами LGA 1700. Производители разных брендов уже подготовили обновлённую линейку материнских плат Z790 вместе с новыми чипами. Практически все «материнки» получили более мощные системы питания, а также поддержку USB Gen 3.2 и Wi-Fi 7.

Intel не стала увеличивать цены для нового поколения процессоров, оставив их на уровне предыдущего. За Core i5-14600K попросят $319 (и $294 за версию без графики). Процессор Core i7-14700K будет стоить $409 (и $384 — версия без графики). Наконец, флагманский Core i9-14900K обойдётся своему будущему покупателю в 589 долларов за K-версию и 564 доллара за KF-версию.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новые процессоры поступят в продажу уже завтра, 17 октября. Анонс остальных чипов линейки Raptor Lake Refresh должен состояться в начале следующего года.

#intel #процессоры #raptor lake refresh
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel рассчитывает увидеть в числе своих клиентов Apple, Qualcomm или NVIDIA
Samsung Electronics ускоряет освоение 2-нм техпроцесса в ущерб 3-нм
Основатель TSMC считает, что Intel смогла бы стать конкурентоспособным контрактным производителем чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
218
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
12
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
39
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
38
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
17
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
9
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
22:09
ну за такую диагональ нормальная цена. в России еще сверху тысяч 20 накинут
Компания Xiaomi представила телевизоры TV S Pro с miniLED матрицами
Дарья Подкопова
22:09
Это для 15-й серии такие системы охлаждения нужно покупать "не фанатам"?
Intel и Submer разработали систему охлаждения для процессоров мощностью до 1 кВт
Виктор Тимофеев vikttimo
22:07
нашёл статистику про сбитые ка52 .На 16 сентября числится 42 сбитых ка52.Перехваленый или пилоты тупые?
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
Mallory
22:02
Он сам выбрал, внимание, потому что там можно не указывать пароль от пользователя root. Прочесть про sudoers или загуглить $distroname how to disable password request for sudo он не смог. Вот теперь с...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Виктор Тимофеев vikttimo
21:59
тут вопрос кто из них пришлый?
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
Виктор Тимофеев vikttimo
21:52
уже что напечатали переизбыток? похоже мозгов в минобороне нет .оленеводы рулят
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
kilobait3
21:49
опять вооружат нахаляву исламистов.
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
Ultimauser
21:47
Секретные документы, которых нет в свободном доступе, в открытых сетях не хранятся. Во взламываемых контурах максимум ДСП. Секретные находятся в локальных закрытых контурах на основе тонких клиентов, ...
На объектах критической инфраструктуры РФ заметили странных хакеров из «дружественных» стран
Mallory
21:44
Я дико извиняюсь. Вы прикалываетесь сейчас? У меня конечно много претензий к андроиду. Но фаерволл вообще ни разу не безобидная утилита. Хорошо, хорошо, на секундочку представим что фаерволл может р...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
glavhyilo
21:39
украину списали уже пиндосы,как недострану.
Почему ВСУ стремительно теряют артиллерию НАТО, а количество ПВО и точность ударов снижается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем