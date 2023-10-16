Если сильно повезёт, конечно.

Как сообщает DigiTimes, формально отошедший от управления компанией основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) недавно выступил на одном из спортивных мероприятий после трёхлетнего перерыва, вызванного связанными с пандемией ограничениями. По его словам, наметившаяся в последнее время тенденция к борьбе с глобализацией полупроводниковой промышленности в угоду интересам национальной безопасности лет через 20-30 приведёт к утрате компанией TSMC накопленных десятилетиями преимуществ.

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Источник изображения: Tom’s Hardware

Непосредственно американская полупроводниковая отрасль, по мнению основателя TSMC, была столь же конкурентоспособной, как тайваньская, примерно до 1972 года. Правда, в то время тайваньской полупроводниковой промышленности как таковой ещё не существовало, но речь идёт о различных периодах истории, которые сравниваются между собой. К настоящему времени, как считает основатель TSMC, США растеряли свои преимущества в полупроводниковой сфере, но чтобы наверстать упущенное, им не потребуются существенные по меркам отрасли капитальные вложения.

У Intel тоже есть шансы стать для TSMC сильным конкурентом, но при соблюдении множества условий, выполнение которых никем не гарантируется. Американская компания для достижения этой цели, по словам Морриса Чана, должна не только предоставлять качественные услуги, но и обладать технологическим лидерством, низким уровнем брака и конкурентоспособной ценовой политикой. Помимо Японии и Сингапура, основатель TSMC выделил Индию и Вьетнам в качестве стран, где полупроводниковая промышленность в ближайшие годы сможет бурно развиваться.

В середине девяностых годов прошлого века Моррис Чан рассчитывал привести к успеху дочернее предприятие WaferTech в штате Вашингтон, но его деятельность споткнулась о различия в менталитете и корпоративной культуре между США и Тайванем. Теперь, когда данные противоречия могут быть сглажены, преуспеть в локализации производства чипов в США у TSMC появляется больше шансов. В качестве примера различий между корпоративной культурой США и Тайваня основатель привёл ситуацию, когда клиенты из США звонят на Тайвань поздней ночью для обсуждения деловых вопросов, и персонал TSMC никогда не отказывается от ведения разговора даже в неурочное время.

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Говоря о новейших геополитических проблемах в виде разгоревшегося с новой силой конфликта между Палестиной и Израилем, основатель TSMC высказал предположение, что на деятельности предприятий Intel в последней из стран он не окажет существенного влияния.