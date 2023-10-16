Борьба с санкциями приносит доход инвесторам.

Как отмечает Bloomberg, с момента дебюта смартфона Huawei Mate 60 Pro на базе 7-нм процессора HiSilicon Kirin 9000s в конце августа акции китайского контрактного производителя чипов SMIC, который является предполагаемым поставщиком этого важнейшего компонента, выросли в цене на 12% на падающем рынке, что весьма красноречиво говорит об уверенности инвесторов в перспективности данных активов.

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Источник изображения: SMIC

Кроме того, движение Huawei в сферу автопроизводства тоже воодушевило инвесторов, поскольку за тот же период акции выпускающей совместную с ней продукцию компании Seres Group выросли в цене более чем в два раза. Наконец, даже поставщик программного обеспечения для Huawei — компания Isoftstone Information Technology, столкнулся с ростом котировок своих акций на 60%. В общей сложности, около 32 поставщиков Huawei с момента анонса указанного смартфона увеличили свою капитализацию на $34 млрд.

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Как поясняют аналитики, данный интерес инвесторов к активам партнёров Huawei может носить спекулятивный характер и при появлении более ярких идей может схлынуть, но компании будет играть на руку напряжённость в отношениях КНР и США, поскольку она становится живым примером стойкости китайского бизнеса в условиях ужесточаемых санкций со стороны США и их политических союзников.