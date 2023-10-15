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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский импорт чипов в этом году сократился почти на 15%
Сказываются санкции США и их союзников.

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Как поясняет South China Morning Post со ссылкой на данные официальных органов статистики КНР, за первые девять месяцев текущего года количество импортированных в страну интегральных микросхем сократилось на 14,6% до 355,9 млн штук. При этом в денежном измерении импорт сократился на 19,8% до $252,9 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

В принципе, темпы снижения импорта в стоимостном выражении по сравнению с первым кварталом текущего года даже сократились, поскольку за три первых месяца года он упал на 26,7%. Более того, даже в натуральном измерении поставки чипов в Китай к концу третьего квартала стали снижаться не так активно, как по итогам первого полугодия (18,5%). С другой стороны, в прошлом году показатели были более оптимистичными. В количественном выражении поставки чипов в Китай за первые девять месяцев 2022 года сократились только на 12,8%, а в денежном они даже выросли на 1,5%.

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Среди ближайших крупнейших торговых партнёров Китая за девять месяцев этого года сильнее всего сократили поставки чипов южнокорейские производители, поскольку в натуральном выражении они упали на 23%. Тайвань сократил поставки чипов в Китай на 20%, а Япония ограничилась сокращением на 16,3%.

#аналитика #полупроводники #китай #санкции
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