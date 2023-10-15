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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский автогигант BYD к концу года выпустит электрический пикап
Первый в истории марки.

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Китайской компании BYD по итогам третьего квартала удалось на время стать крупнейшим производителем электромобилей в мире, поскольку конкурирующая Tesla в прошедшем периоде была вынуждена приостанавливать сборку машин в Шанхае из-за необходимости перевооружить конвейер под обновлённую Model 3. В то же время, BYD является безоговорочным лидером по объёмам выпуска гибридов и электромобилей в совокупности, а на рынке Китая он регулярно теснит Tesla и в сегменте «чистокровных» электромобилей.

Как сообщает Electrek со ссылкой на CarNewsChina, до конца текущего года BYD собирается вывести на рынок свой первый электрический пикап, прототипы которого уже были замечены на тестах в привычной камуфляжной плёнке.

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Источник изображения: Sina

Патентные изображения, весьма точно описывающие внешность первенца марки в этом классе, выдают привычный для американских представителей семейства дизайн, но в длину пикап оказывается чуть короче «одноклассников» (5309 мм), считающихся на рынке США полноразмерными. Передняя часть пикапа в целом подражает внешности популярных в Северной Америке моделей в исполнении конкурентов. Даже крупная надпись «BYD» на фальшрадиаторной решётке отсылает к весьма популярным в США пикапам Ford.

Источник изображения: CarNewsChina

Пропорции кузова тоже оставлены классическими, хотя при проектировании электромобилей других классов у инженеров обычно появляется больше свободы в определении длины колёсной базы и свесов кузова. Похоже, что в случае с пикапом отступать от канонов специалисты BYD не решились ради сохранения приемлемой манёвренности и управляемости, а также проходимости на пересечённой местности в контексте того же угла рампы, например.

Источник изображения: CarNewsChina

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В Китае пикапы не столь популярны, как кроссоверы, седаны или минивэны, но интерес к данным машинам возникает у тех покупателей, которые ориентируются на активный отдых за пределами городских поселений. На основе таких машин иногда строятся «автодома» и кемперы. Конечно, дальность путешествия именно на элекромобиле во многом определяется запасом хода и ёмкостью батареи, но внушительные размеры в случае с пикапами позволяют инженерам не скупиться на её ёмкость. Кроме того, в случае с конкретной моделью будет предусмотрен и гибридный вариант с ДВС.

#электромобили #электрический пикап #byd #электропикап
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