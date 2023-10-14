Но пока она не одобрена.

Ресурсу Nikkei Asian Review удалось получить от представителей TSMC внятное объяснение специфики текущей ситуации с поставками оборудования, необходимого для работы и модернизации предприятия компании в китайском Нанкине в условиях действующих санкций США, с учётом перспективы их дальнейшего усиления. Тайваньский производитель наряду с корейскими компаниями действительно пользовался послаблениями с октября прошлого года, но срок действия особого режима импорта оборудования завершился в этом месяце. Сейчас TSMC подала заявку на получение бессрочного разрешения на поставку необходимого оборудования в Китай, но пока она не удовлетворена американской стороной.

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Источник изображения: AP

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По сути, как поясняет источник, компании TSMC нужно получить статус «подтверждённого конечного пользователя» соответствующего оборудования, которое она поставляет в Китай. С этой точки зрения власти США должны убедиться, что отгружаемое компанией оборудование не попадает в чужие руки на территории Китая. Подобная процедура применяется с 2007 года, но для TSMC до момента введения прошлогодних санкций США проходить её не было никакой необходимости. Статус такого пользователя позволит TSMC бессрочно поставлять в Китай оборудование, необходимое для работы местного предприятия. На нём сейчас выпускается спектр полупроводниковых компонентов с использованием технологических норм от 28 до 12 нм, и последние уже попадают в ту сферу, которая контролируется правилами экспортного контроля — условная граница проходит по 14 нм.