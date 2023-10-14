RTX шагает по планете.

Свежая презентация NVIDIA для инвесторов на этой неделе раскрыла и статистику по экспансии новых технологических решений компании в игровом секторе. По данным на октябрь, 47% эксплуатируемых видеокарт GeForce оснащались суффиксом RTX в наименовании, что подразумевает наличие у них способности поддерживать трассировку лучей. Показатель не самый низкий, но для NVIDIA он является стимулом для дальнейшей экспансии современных графических архитектур. Тем более, что уровнем быстродействия GeForce RTX 3060 и более высоким может похвастать только около 20% эксплуатируемых видеокарт этой марки.

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Источник изображения: NVIDIA

За последние три года игровая выручка компании росла в среднем на 20% в год, но 2021 календарный год следует признать аномальным с точки зрения прироста, и трудно скрыть, что в такой динамике виноват рынок криптовалют. Средняя цена реализации видеокарт при этом за последние три года росла не более чем на 10% в год, как утверждает NVIDIA, а в количественном выражении поставки игровых компонентов марки росли на 9% в год.

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Как утверждает NVIDIA, видеокарты поколения GeForce RTX 40 (Ada Lovelace) в ценовом диапазоне более $699 продавались едва ли не в три раза более активно, чем серия GeForce RTX 20 (Turing) на сопоставимом этапе жизненного цикла. Семейство GeForce RTX 30 (Ampere) в этом отношении расположилось где-то между ними. Сейчас видеокартами GeForce обладает более 200 млн человек, как поясняет NVIDIA, и продукция этой марки занимает 15 верхних позиций по популярности в статистике Steam.