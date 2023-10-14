Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kioxia и Western Digital готовятся объединить активы по выпуску памяти типа NAND
И делают это уже почти два года.

реклама

Не первый раз ресурс Nikkei Asian Review поднимает тему возможного слияния бизнеса Kioxia и Western Digital по выпуску твердотельной памяти. Как считается, объединённая компания могла бы стать вторым по величине производителем в мире и приблизилась бы по занимаемой доле рынка к Samsung Electronics.

реклама

Источник изображения: Kioxia

По данным японских источников, сейчас Western Digital ведёт переговоры с потенциальными кредиторами, в число которых готовы войти крупные японские банки, с предоставлением капитала для реализации сделки. Пока речь идёт о сумме до $12,7 млрд включительно. Предполагается, что после объединения в новой компании 50,1% акций сохранит за собой Western Digital, а 49,9% достанутся Kioxia, но управление бизнесом будет строиться по замысловатой схеме. Возглавит новую компанию президент Kioxia, этой же компании достанется и большинство мест в совете директоров, но зарегистрирована она будет в США, при этом штаб-квартира расположится в Японии. Акции новой компании будут находиться в обороте на биржах в Нью-Йорке и Токио.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Такая сделка, объединяющая активы третьей и четвёртой по величине компаний в одном сегменте рынка, неизбежно вызовет интерес антимонопольных органов по всему миру, а Китай ещё и сможет воспользоваться ситуацией, чтобы «отомстить» американскому бизнесу за те притеснения, которым подвергается национальная полупроводниковая отрасль со стороны властей США. Другой проблемой может стать избыточный контроль за поставкой памяти в Китай со стороны американских чиновников, ведь формально новая компания станет американской. Впрочем, пока рано говорить об условиях и последствиях предполагаемой сделки, поскольку её обсуждение ведётся уже два года подряд, но особого прогресса в этой сфере не наблюдается.

#western digital #nand #сделка #kioxia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск с мая тянет с дачей показаний по делу о покупке Twitter
Банки начали собирать средства для сделки по слиянию бизнеса Kioxia и Western Digital
AMD купит стартап Nod.ai, создающий ПО для систем искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
23
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
49
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
25
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
38
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
13
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
14
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
+

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
07:39
"...большинство рядовых пользователей с нетерпением ожидает.." Вот так , походя, назвать большинство пользователей недоумками, уметь надо. Хотя, что он имеет ваиду под рядовыми? Мы тут все, как мини...
Энтузиаст приобрёл Core i7-14700K за несколько дней до официального дебюта и протестировал его
Вася Чураков
07:33
Недавно читал что якобы нынешняя miui14 станет последней в истории смартфонов Xiaomi и типа вместо неё будет их собственная система называющаяся mios а тут уже пишут про miui 15 ещё и со списком с...
104 смартфона Xiaomi получат MIUI 15 на Android 14 – рассылка начнётся в октябре 2023 года
Lexagon
07:27
Очень правильный порядок слов в заголовке, смартфоны имеют людей.
Современные смартфоны имеют уже более 4,3 млрд человек на Земле
Максим Ширшов
07:21
Ну не под 50%, а уже под 45%-46% - это на самом деле очень большая разница и эта доля будет продолжать снижаться. Чтобы этого не происходило, сша развязывает войны, потому что очаги нестабильности пов...
Пентагон: США - самая влиятельная страна в мире, мы можем поддерживать и Украину, и Израиль
Максим Ширшов
07:13
У народа на Донбассе есть будущее с Россией, а народ, который в заложниках у нацистской хунты, захватившей власть, не имеет будущего и гибнет из-за действий зеленского, продавшего свой народ западному...
Зеленский испытывает затруденине из-за потери интереса Запада к делам на Украине
mayday30
06:48
Это как раз его и не радует.
Зеленский испытывает затруденине из-за потери интереса Запада к делам на Украине
Иван Горыныч
06:46
60 стран мира хранят свои ЗВРезервы в кубышке США, рубль не есть резервная валюта, так, талоны на еду. Доля рубля в международной торговле на уровне погрешности, 0,12%, юаня 3.2%, пиндосовский $ по 50...
Джон Кирби: США в курсе, что КНДР передала России "тысячу контейнеров" вооружений и боеприпасов
usr721
06:46
Главарь наемных убийц настоящие причины озвучивал.
Зеленский попросил Запад передать Украине ПВО, чтобы пережить зиму
Александр Мальков
06:43
Радуйся, что не в твоей.
Зеленский испытывает затруденине из-за потери интереса Запада к делам на Украине
Иван Горыныч
06:43
Ты видел свою ГД с одобрямс и всегда ничего не думают, для них всё давно придумано, болванчики.
Джон Кирби: США в курсе, что КНДР передала России "тысячу контейнеров" вооружений и боеприпасов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем