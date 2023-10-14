И делают это уже почти два года.

Не первый раз ресурс Nikkei Asian Review поднимает тему возможного слияния бизнеса Kioxia и Western Digital по выпуску твердотельной памяти. Как считается, объединённая компания могла бы стать вторым по величине производителем в мире и приблизилась бы по занимаемой доле рынка к Samsung Electronics.

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Источник изображения: Kioxia

По данным японских источников, сейчас Western Digital ведёт переговоры с потенциальными кредиторами, в число которых готовы войти крупные японские банки, с предоставлением капитала для реализации сделки. Пока речь идёт о сумме до $12,7 млрд включительно. Предполагается, что после объединения в новой компании 50,1% акций сохранит за собой Western Digital, а 49,9% достанутся Kioxia, но управление бизнесом будет строиться по замысловатой схеме. Возглавит новую компанию президент Kioxia, этой же компании достанется и большинство мест в совете директоров, но зарегистрирована она будет в США, при этом штаб-квартира расположится в Японии. Акции новой компании будут находиться в обороте на биржах в Нью-Йорке и Токио.

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Такая сделка, объединяющая активы третьей и четвёртой по величине компаний в одном сегменте рынка, неизбежно вызовет интерес антимонопольных органов по всему миру, а Китай ещё и сможет воспользоваться ситуацией, чтобы «отомстить» американскому бизнесу за те притеснения, которым подвергается национальная полупроводниковая отрасль со стороны властей США. Другой проблемой может стать избыточный контроль за поставкой памяти в Китай со стороны американских чиновников, ведь формально новая компания станет американской. Впрочем, пока рано говорить об условиях и последствиях предполагаемой сделки, поскольку её обсуждение ведётся уже два года подряд, но особого прогресса в этой сфере не наблюдается.