Зато в стилистике Cybertruck.

В традициях Западной Германии октябрь связан с проведением массового мероприятия, подразумевающего активное употребление алкогольных напитков местного производства, но компания Tesla профильную продукцию решила распространять в США. Фирменный интернет-магазин автопроизводителя предлагает оформить предварительный заказ на сувенирный набор из двух бутылок пива объёмом по 330 мл и кружек, выполненных в стиле Cybertruck. Не исключено, что данная сувенирная продукция выпущена с прицелом на скорое начало продаж одноимённых электрических пикапов.

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Источник изображения: Tesla

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Указанный набор в коробочном исполнении обойдётся американцам, достигшим возраста 21 год, в $150. По сути, сам по себе напиток, содержащийся в бутылках, представляет ограниченную ценность, поскольку производится одной из калифорнийских пивоварен и местными потребителями оценивается весьма средне, а вот «посуда» определённо привлекает внимание и может стать предметом коллекции. Это не первый раз, когда Tesla занимается реализацией алкогольных напитков — ранее компания предлагала текилу в фирменных бутылках.