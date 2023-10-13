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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США хотят закрыть доступ к компонентам систем ИИ для дочерних структур китайских компаний за рубежом
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Администрация президента США, как отмечает Reuters, рассматривает возможность введения ограничений на поставку компонентов для систем искусственного интеллекта в адрес дочерних структур китайских компаний, расположенных за рубежом. Тем самым, как ожидается, чиновники надеются перекрыть альтернативный канал поставок ускорителей вычислений в Китай, которым могли пользоваться местные компании для обхода существующих санкций США, вступивших в силу в октябре прошлого года.

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Источник изображения: NVIDIA

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При существующем положении дел, как поясняет источник, китайские компании могут получить доступ к вычислительным мощностям в обход санкций, даже если оборудование в итоге не поставляется в Китай. Центр обработки данных может работать за пределами страны под контролем дочерних структур китайской компании, а доступ к его ресурсам осуществляться дистанционно. Например, подобная практика распространена в Сингапуре, как поясняют эксперты. Более того, даже к инстансам Amazon у китайских граждан доступ может иметься на вполне законных основаниях, но и эту лазейку американские чиновники постараются прикрыть.

#сша #китай #санкции #искусственный интеллект
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