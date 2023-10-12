Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla на днях выпустила 20-миллионную аккумуляторную ячейку типа 4680 в Техасе
Для выпуска электрических пикапов Cybertruck в приличных количествах этого более чем достаточно.

реклама

В столице штата Техас действует передовое предприятие Tesla, которое соседствует с новой штаб-квартирой компании. Здесь будет налажен выпуск не только человекоподобных роботов Tesla, но и электрических пикапов Cybertruck, которые целесообразно оснащать более эффективными аккумуляторными элементами типа 4680. Выпуск таких ячеек был налажен на этом предприятии в Техасе, и недавно, как сообщает Electrek, компания поведала о выпуске 20-милионной такой ячейки.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если учесть, что 10-миллионный рубеж был преодолён в июне, то за прошедшие 16 недель компания как раз смогла выпустить ещё 10 млн аккумуляторных ячеек типа 4680. Средний объём выпуска соответствует 625 000 ячеек в неделю, но сейчас он наверняка выше. Даже если предположить, что он достигает 800 000 штук в неделю, а ёмкость каждой составляет около 26 А‧ч, то для оснащения тяговыми батареями ёмкостью 130 кВт‧ч электрических пикапов Cybertruck уже достигла уровня, позволяющего производить около 600 таких электромобилей в неделю. Другими словами, если объёмы производства Tesla Cybertruck и будут сдерживаться в обозримом будущем, то это явно не будет обусловлено нехваткой тяговых батарей на основе ячеек типа 4680.

#tesla #электромобили tesla #аккумуляторы #tesla cybertruck #4680
Источник: electrek.co
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla начала предлагать услуги по оклейке электромобилей плёнкой
Tesla Model Y скинула в США пару тысяч долларов с цены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
95
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
15
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
На Западе крайне обеспокоены оживлением железнодорожного сообщения между КНДР и Россией
2

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
12:57
Никогда его не устанавливал, оперативку только занимает, хотя не, как-то промахнулся и забыл убрать галочку, драйвер установился, а это говно выдало ошибку.
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
12:56
Бизнесмен Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Евграф Поликарпович
12:56
Он не вернулся. Боится. Каждого будут проверять и каждому воздадут за предательство Родины. Ну так как, не боишься?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Джон Коннор
12:55
Я никогда не устанавливал Experience, никакого толка от него не увидел, только лишний мусор в системе. Как я понял программа просто собирает настройки других пользователей и выставляет вам те, которые...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
12:53
Неа, Фридман вот вернулся недавно, и ничего ему не стало
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Truth Seeker
12:53
Скинуть тебе страницы с пропиской и прочим?)))
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Даниил Лавкрафт
12:52
А вот так гыгыкать повода нету. Обратная зарядка весьма полезная фича - но активироваться должна вручную, а не сама по себе без повода. На ведре всё с этим нормально.
iPhone 15 заряжает ваш Power Bank вместо того, чтобы потреблять энергию
Апшеронский скакел
12:51
А может покажешь паспорт или сольëшься в унитаз?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Апшеронский скакел
12:51
А может докажешь это или сольëшься, как всегда?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Евграф Поликарпович
12:49
Если ты из России, то слышал что о релокантах недавно сказали. Не боишься?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем