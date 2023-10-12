Для выпуска электрических пикапов Cybertruck в приличных количествах этого более чем достаточно.

В столице штата Техас действует передовое предприятие Tesla, которое соседствует с новой штаб-квартирой компании. Здесь будет налажен выпуск не только человекоподобных роботов Tesla, но и электрических пикапов Cybertruck, которые целесообразно оснащать более эффективными аккумуляторными элементами типа 4680. Выпуск таких ячеек был налажен на этом предприятии в Техасе, и недавно, как сообщает Electrek, компания поведала о выпуске 20-милионной такой ячейки.

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Источник изображения: Tesla

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Если учесть, что 10-миллионный рубеж был преодолён в июне, то за прошедшие 16 недель компания как раз смогла выпустить ещё 10 млн аккумуляторных ячеек типа 4680. Средний объём выпуска соответствует 625 000 ячеек в неделю, но сейчас он наверняка выше. Даже если предположить, что он достигает 800 000 штук в неделю, а ёмкость каждой составляет около 26 А‧ч, то для оснащения тяговыми батареями ёмкостью 130 кВт‧ч электрических пикапов Cybertruck уже достигла уровня, позволяющего производить около 600 таких электромобилей в неделю. Другими словами, если объёмы производства Tesla Cybertruck и будут сдерживаться в обозримом будущем, то это явно не будет обусловлено нехваткой тяговых батарей на основе ячеек типа 4680.