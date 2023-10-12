На 22 ноября намечено внеочередное собрание акционеров.

По данным Reuters, эпопея с приватизацией Toshiba должна формально завершится 20 декабря текущего года, поскольку на 22 ноября запланировано внеочередное собрание акционеров, на котором планируется одобрить консолидацию акций корпорации с более чем столетней историей. Напомним, что в прошлом месяце стало известно о концентрации в руках инвестиционного консорциума во главе с JIP примерно 79% акций Toshiba. При наличии такого численного перевеса данная группа акционеров сможет на собрании реализовать любое решение в своих интересах.

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Источник изображения: Reuters

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После выполнения всех процедур, как ожидается, акции Toshiba смогут покинуть котировальный список Токийской фондовой биржи уже 20 декабря этого года. На выкуп акций Toshiba инвестиционный консорциум потратил около $13,4 млрд по текущему курсу. До этого на протяжении 74 лет Toshiba оставалась публичной компанией, а её история в целом ведётся с 1875 года. В последнее время японскую корпорацию преследовали финансовые неудачи и скандалы, попытать счастья на новом этапе своего развития она попробует в статусе частной компании, который лишит её необходимости регулярно публично отчитываться о результатах деятельности.