Спрос на ПК вернётся к росту примерно через год.

Второй по величине поставщик ноутбуков и ПК в мире — американская корпорация HP Inc., на этой неделе провела мероприятие для инвесторов, на котором раскрыла собственные прогнозы по динамике выручки и прибыли на следующий фискальный год, который в календаре производителя начнётся уже в следующем календарном месяце.

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Источник изображения: HP Inc.

Удельный доход на одну акцию HP Inc., по прогнозам руководства компании, в следующем фискальном году расположится в диапазоне от $2,75 до $3,15 по методике GAAP. Свободный денежный поток будет измеряться суммой от $3,1 до $3,6 млрд, причём компания обещает в полном объёме потратить её на выплату дивидендов и выкуп собственных акций, что предсказуемо взбодрило инвесторов и способствовало росту текущего курса акций компании на 2,4% до $27,05 за штуку.

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Финансовый директор компании Мэри Майерс (Marie Myers) предположила, что во второй половине следующего фискального года спроса на персональные компьютеры начнёт расти. К концу 2025 фискального года HP Inc. рассчитывает сократить издержки на $1,6 млрд в годовом выражении, что на $200 млн выше ранее объявленного целевого показателя. В долгосрочной перспективе выручка компании должна будет увеличиваться на 2–4 % ежегодно, по мнению руководства HP Inc.