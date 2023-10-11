Затраты растут.

Председатель правления южнокорейского конгломерата SK Group Чей Тэ Вон (Chey Tae-won) в редком интервью Bloomberg во время своего визита во французскую столицу заявил, что политические противоречия между США и КНР долгое время препятствовали снижению стоимости тяговых аккумуляторов. Если бы не этот фактор, батареи для электромобилей та же SK On смогла бы сделать более дешёвыми гораздо раньше, чем это происходит в реальности.

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Источник изображения: SK hynix

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В сфере литографии, как пояснил глава конгломерата, технологический прогресс приносит всё меньшую экономическую отдачу. Раньше можно было снизить себестоимость изготовления чипов на 30% за счёт перехода на новый техпроцесс. Теперь эта выгода редко превышает 10%, поскольку каждая новая ступень в литографии даётся со всё большими затратами. Попутно Чей Тэ Вон пояснил, что не понимает, как память производства SK hynix попала в состав смартфонов Huawei семейства Mate 60 в условиях санкций США, поскольку по официальным каналам для нужд этого клиента она поставляться давно перестала. При этом он горячо приветствовал решение властей США освободить SK hynix от необходимости получения экспортных лицензий при поставках оборудования для производства чипов на собственные предприятия в КНР.