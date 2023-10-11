И в 2025 году получит возможность занять до 30% рынка.

Известный своими предсказаниями о продукции Apple отраслевой эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) на днях решил поделиться мнением о тенденциях развития рынка ускорителей вычислений, использующих архитектуру графических процессоров. В следующем году, по его мнению, на долю AMD в этом секторе будет приходиться не более 10% рынка, а оставшиеся 90% займёт компания NVIDIA.

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Источник изображения: AMD

AMD в этом сегменте придерживается стратегии взаимодействия с крупными провайдерами облачных услуг. Это позволяет успешно продвигать свои вычислительные решения даже в отсутствие столь развитой программной экосистемы, как у NVIDIA. В следующем году крупнейшим клиентом AMD в этой сфере будет оставаться Microsoft, получающая более 50% всех выпускаемых компанией ускорителей семейства Instinct. На втором месте окажется Amazon (AWS), а вот Meta и Google пока только присматриваются к решениям AMD. Впрочем, автор прогноза убеждён, что запрещённая в РФ компания первой присоединится к двум другим корпоративным клиентам AMD.

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Если такая схема продвижения ускорителей на рынок сохранится, то AMD вполне по силам будет в 2025 году занять уже 30% рынка, как считает Мин-Чи Куо. Напомним, что аналитики Citi убеждены в способности NVIDIA удерживать до 90% рынка ускорителей вычислений на протяжении ближайших двух или трёх лет.