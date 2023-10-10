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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Sony представила новую версию PlayStation 5 — в более тонком корпусе и со съёмным дисководом
Также устройство получило 1 Тбайт памяти.

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Компания Sony анонсировала новую версию своей консоли PlayStation 5 в более тонком корпусе. Сама модель получила накопитель объёмом 1 Тбайт, но по другим техническим характеристикам она ожидаемо ничем не отличается от старшей модели.

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Новая версия PS5 поступит в продажу в двух вариантах: с дисководом и без. Во втором случае к консоли нужно будет подключить съёмный дисковод, который производитель станет продавать отдельно по цене 80 долларов или 120 евро.

Sony утверждает, что обновлённые версии PS5 на 30 % меньше и на 18-24 % легче, чем оригинальные модели. Для сравнения, оригинальная консоль с дисководом весит 4,5 кг, а её «облегчённая» версия — 3,2 кг. Устройства поступят в продажу в ноябре 2023 года — сначала в США. За обновлённую PS5 с дисководом Ultra HD Blu-ray попросят 500 долларов, Digital-версия будет стоит 450 долларов. Для сравнения, оригинальная консоль без дисковода на старте продаж стоила 400 долларов.

Также в комплекте с обновлёнными версиями PS5 будет находиться горизонтальная подставка. Производитель собирается выпустить в продажу новую вертикальную подставку по цене 30 долларов или 30 евро. Утверждается, что она будет подходить ко всем версиям PlayStation 5, даже оригинальным.

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Sony намерена распродать запасы текущей модели PS5, потом начать предлагать исключительно обновлённую версию. Как и в случае с предыдущими поколениями игровых устройств, «облегчённая» версия заменит собой обычную.

#sony #playstation 5
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