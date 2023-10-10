Также устройство получило 1 Тбайт памяти.

Компания Sony анонсировала новую версию своей консоли PlayStation 5 в более тонком корпусе. Сама модель получила накопитель объёмом 1 Тбайт, но по другим техническим характеристикам она ожидаемо ничем не отличается от старшей модели.

реклама

Новая версия PS5 поступит в продажу в двух вариантах: с дисководом и без. Во втором случае к консоли нужно будет подключить съёмный дисковод, который производитель станет продавать отдельно по цене 80 долларов или 120 евро.

Sony утверждает, что обновлённые версии PS5 на 30 % меньше и на 18-24 % легче, чем оригинальные модели. Для сравнения, оригинальная консоль с дисководом весит 4,5 кг, а её «облегчённая» версия — 3,2 кг. Устройства поступят в продажу в ноябре 2023 года — сначала в США. За обновлённую PS5 с дисководом Ultra HD Blu-ray попросят 500 долларов, Digital-версия будет стоит 450 долларов. Для сравнения, оригинальная консоль без дисковода на старте продаж стоила 400 долларов.

Также в комплекте с обновлёнными версиями PS5 будет находиться горизонтальная подставка. Производитель собирается выпустить в продажу новую вертикальную подставку по цене 30 долларов или 30 евро. Утверждается, что она будет подходить ко всем версиям PlayStation 5, даже оригинальным.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Sony намерена распродать запасы текущей модели PS5, потом начать предлагать исключительно обновлённую версию. Как и в случае с предыдущими поколениями игровых устройств, «облегчённая» версия заменит собой обычную.