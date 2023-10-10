Срок истекает 13 октября этого года.

Публикация на страницах ресурса DigiTimes сегодня обнажила вопрос, который обычно не особо афишировался прессой со времён введения санкций США против Китая в технологической сфере с октября прошлого года. Как выясняется, тайваньская компания TSMC получила право поставлять на своё предприятие в Китае необходимое для работы оборудование американского происхождения вплоть до 13 октября текущего года. Американские чиновники освободили эту компанию от необходимости отдельно согласовывать поставку каждой партии оборудования.

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Источник изображения: Micron Technology

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Предприятие TSMC в Нанкине производит чипы по 16-нм техпроцессу, который как раз является «пограничным» с точки зрения американских санкций. По данным тайваньских источников, срок действия льготных условий на поставку оборудования для предприятия TSMC в Китае истекает в эту пятницу, но «амнистия» в случае с SK hynix и Samsung позволяет надеяться, что и этот тайваньский производитель будет освобождён от необходимости получать экспортную лицензию в США на бессрочной основе. Правда, расширять своё производство в Китае свыше определённой нормы TSMC всё равно не сможет, поскольку компания претендует на получение от властей США субсидий на строительство двух предприятий в Аризоне, а такое ограничение является условием предоставления финансовой помощи от правительства страны.