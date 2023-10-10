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Новости Hardware Алексей Сычёв
Представители RISC-V заявили, что санкции США замедлят инновации в сфере разработки процессоров
И кому-то придётся заново изобретать колесо.

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Пытающиеся найти новые способы ограничить технологическое развитие Китая американские парламентарии недавно предложили регулировать с помощью экспортных лицензий взаимодействие разработчиков процессоров с открытой архитектурой RISC-V с китайскими партнёрами. Представители RISC-V International, как сообщает Reuters, выступили с осуждением данной инициативы, увидев в ней угрозу для сохранения существующих темпов разработки более совершенных процессоров.

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Источник изображения: Reuters

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Раздвоение стандартов, по мнению представителей этого отраслевого консорциума, ухудшит условия доступа участников рынка к передовым решениям и географическим рынкам, а также ухудшит совместимость создаваемых продуктов и вынудит разработчиков буквально напрасно тратить время и ресурсы на параллельное выполнение одной и той же работы. Как отмечается в заявлении, в развитие RISC-V в равной мере вкладываются представители Северной Америки, Европы и Азии. Доступ к одноимённой архитектуре не наделяет какую-то из стран готовыми рецептами для выпуска процессоров, и никто из разработчиков в итоге не получает преимуществ по сравнению с другими. Инновации реализуются быстрее в рамках открытых стандартов, и никто в итоге не вынужден «изобретать колесо», как подчеркнули представители RISC-V.

#сша #huawei #санкции #risc-v
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