Предварительные итоги квартала будут официально подведены на этой неделе.

Третий квартал для рынка памяти определённо не был самым удачным периодом в истории, поэтому опрошенные Reuters аналитики сходятся во мнении, что операционная прибыль крупнейшего производителя микросхем памяти в лице Samsung Electronics по итогам минувшего квартала вполне могла снизиться в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,56 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Убытки компании в секторе полупроводниковых компонентов могли увеличиться до $3 млрд, как считают отраслевые аналитики. Норма прибыли тоже должна была пострадать, поскольку в этом году компания как минимум дважды резко сокращала объёмы выпуска памяти, хотя на фоне конкурентов буквально воздерживалась от подобных мер до последнего. Аналитики считают, что в сегменте ПК и смартфонов спрос на микросхемы памяти начнёт восстанавливаться только в начале следующего года. Серверные клиенты уже начинают закупать новые партии микросхем памяти у Samsung Electronics, но компания пока слабо представлена в прибыльном сегменте HBM3E, поэтому восстановление выручки на этом направлении не будет стремительным. Зато на рынке мобильных устройств Samsung по итогам квартала может получить операционную прибыль в размере $2,2 млрд, поскольку её наиболее дорогие смартфоны с гибкими дисплеями продаются неплохо.