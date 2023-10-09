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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайское правительство установило амбициозные цели в развитии сегмента вычислений в промышленности до 2025 года
Мощности будут увеличены более чем на треть.

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В совместном заявлении нескольких министерств и ведомств КНР, как сообщает Bloomberg, содержатся упоминание о намерениях к 2025 году увеличить вычислительные мощности в промышленном секторе с нынешних 220 до 300 экзафлопс. По сути, за два года показатель планируется поднять более чем на треть. Помимо прочего, для этого будет построено 20 новых центров обработки данных, пропорционально будет развиваться сеть передачи информации по скоростным оптическим каналам, не будут отставать и системы хранения данных. В сфере программного обеспечения ставка будет делаться на отечественную инфраструктуру.

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Данные усилия будут прилагаться для развития вычислительной инфраструктуры Китая в финансовой, промышленной, медицинской и энергетической сферах, а также в области образования. Как осознают китайские чиновники, для достижения этой цели важно будет обеспечить стабильность цепочек поставок профильных компонентов, но как это будет достигаться в условиях потенциально ужесточаемых санкций, правительственные структуры КНР не уточняют.

#китай #суперкомпьютеры
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