И продано на 4% меньше.

По информации South China Morning Post, за первые восемь месяцев этого года китайская промышленность смогла выпустить только 679 млн смартфонов, что на 7,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. По оценкам Counterpoint Research, за это же время объёмы продаж смартфонов на внутреннем рынке Китая сократились на 4%.

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Источник изображения: Bloomberg

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При этом продукция Huawei объёмы продаж смогла нарастить на 41% в годовом сравнении, и это с учётом отсутствия в этом периоде на рынке представленных только в сентябре флагманских смартфонов семейства Mate 60. Не исключено, что последние во многом позволят компенсировать тот спад на китайском рынке смартфонов, который наблюдался с января по август. Кстати, публика неплохо встретила в Китае и новое поколение Apple iPhone, так что продукция Huawei будет не единственным локомотивом продаж во втором полугодии.