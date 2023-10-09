Из соображений безопасности.

С 15 по 16 октября текущего года, согласно первоначальному плану NVIDIA, компания должна была провести в Тель-Авиве конференцию для разработчиков систем искусственного интеллекта. Мероприятие подразумевало очное присутствие как слушателей, так и докладчиков, поэтому обострение конфликта в регионе вынудило компанию отменить данное мероприятие в его исходной форме, как отмечает Tom’s Hardware. О новых сроках проведения, если таковые вообще подразумеваются, на сайте NVIDIA ничего не сообщается.

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Источник изображения: NVIDIA

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Примечательно, что на открытии мероприятия должен был выступить со вступительной речью основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). В период пандемии он активно использовал удалённые формы презентаций, но по мере улучшения эпидемиологической обстановки вернулся к излюбленной форме очных выступлений. В данном случае от личного присутствия в Израиле в эти дни генеральному директору NVIDIA в любом случае пришлось отказаться.