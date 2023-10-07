Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский стартап Sinogene предлагает клонировать собаку за $50 000
И получить две по цене одной.

реклама

Внимание общественности к тематике клонирования животных в последнее время несколько ослабло, но издание Nikkei Asian Review утверждает, что китайская компания Sinogene уже буквально поставила профильный бизнес на поток. Идея клонирования животных на коммерческой основе пришла к основателю компании Ми Цзидуну (Mi Jidong) ещё в 2013 году, исследования в этой области он начал в 2015 году, а после набора команды специалистов и получения поддержки от инвесторов к 2017 году в лабораторных условиях Китайского сельскохозяйственного университета впервые получил клонированную собаку.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Сейчас скрытая от посторонних глаз в кукурузном поле лаборатория Sinogene готова записать на свой счёт около 500 клонированных питомцев, две трети из которых являются собаками. Впрочем, с 2019 года компания также клонирует и кошек, причём для клиентов эта услуга даже дешевле: $40 000 за пару клонированных кошек против $50 000 за такое же количество собак. У донора-питомца при жизни требуется взять кусочек кожи площадью не более трёх квадратных миллиметров, он затем помещается в жидкий азот и хранится в банке генетического материала Sinogene. Сейчас в хранилище компании находится около 4000 таких образцов.

Специалисты Sinogene затем извлекают ядро клеток кожи из этих образцов, оно внедряется в яйцеклетку другой особи, из которой ядро было предварительно удалено, и подготовленная яйцеклетка подсаживается в утробу «суррогатной матери». Дальнейшее развитие плода происходит естественным образом, новорожденные животные проводят три первых месяца своей жизни в лабораторных условиях под наблюдением ветеринаров, а затем передаются клиентам. Воспроизводство осуществляется парами идентичных на 99,9% донору животных. По словам представителей Sinogene, если такие клоны в дальнейшем воспитываются теми же владельцами в схожей с донором среде, то они и своим поведением напоминают этих доноров.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Sinogene предлагает свои услуги и клиентам за пределами Китая, но таковых среди прочих набирается не более 20%, хотя ожидание и растягивается на длительный срок. По словам руководства стартапа, почти все клиенты довольны результатами. Они даже начинают больше ценить жизнь и здоровье воспроизведённых таким способом питомцев, однажды уже пережив утрату. Сейчас компания ведёт эксперименты по клонированию лошадей, коров и других животных, а недавно успешно был клонирован арктический волк. Подобные технологии, по мнению китайских специалистов, позволят при необходимости сохранить популяцию вымирающих видов.

#китай #стартап #китайские учёные #клонирование
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китаю на освоение EUV-литографии потребуется не менее четырёх лет
Стало известно, сколько будет стоить лифтбэк «Москвич 6»
Власти США действительно близки к усилению санкций против Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
35
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
6
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
20
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
97
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
181
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
10
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
1
F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
08:07
Успокойся, мы на тебя не сердимся.
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
armadaovs
08:05
не знал что у данной видеокарты такой разгонный потенциал. надо будет купить бу и поэкспериментировать. я на своей ретро gtx560 ti core 448 максимум смог только +20% прироста фпс получить разогнав её....
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Xenosag
08:04
не до конца понятно, если без радиатора, просто обдув, то что будет когда вентили в простое и не крутятся? Если же к радиатору, то что делать когда будет видюха греться в играх под 80?
ASUS GeForce RTX 4060 Ti со встроенным слотом для SSD-диска вскоре может появиться в продаже
Дмитрий Зяблов
08:03
У него самопроизвольные испражнения начались из-за тебя. 😅
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
Вассисуалий Лоханкин
08:02
А тебе и нечем потрясти даже: ни головы, ни головки...
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
armadaovs
08:01
прекрасные боеприпасы, но авдеевка до сих пор пуляет по донецку, а составы с вооружением из польши на западную украину до сих пор идут.
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
armadaovs
07:59
ты серьёзно сравниваешь это с вр-гарнитурой?
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
Degit22
07:59
Заказывал с Али и телефоны, и материку гигабайт, несколько процессоров в почти 2 раза дешевле чем у нас (например в прошлом году ryzen 5600 за 7200 руб, вы и сейчас такую цену у нас не найдёте), неско...
ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
Дмитрий Зяблов
07:59
Дак чубатые 30 лет как на дне. А ты только узнала.
CD Projekt возможно работает над новыми аниме в духе Cyberpunk: Edgerunners
armadaovs
07:58
у любителей нюхать ношеные женские трусы очень специфический вкус.
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем