И получить две по цене одной.

Внимание общественности к тематике клонирования животных в последнее время несколько ослабло, но издание Nikkei Asian Review утверждает, что китайская компания Sinogene уже буквально поставила профильный бизнес на поток. Идея клонирования животных на коммерческой основе пришла к основателю компании Ми Цзидуну (Mi Jidong) ещё в 2013 году, исследования в этой области он начал в 2015 году, а после набора команды специалистов и получения поддержки от инвесторов к 2017 году в лабораторных условиях Китайского сельскохозяйственного университета впервые получил клонированную собаку.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Сейчас скрытая от посторонних глаз в кукурузном поле лаборатория Sinogene готова записать на свой счёт около 500 клонированных питомцев, две трети из которых являются собаками. Впрочем, с 2019 года компания также клонирует и кошек, причём для клиентов эта услуга даже дешевле: $40 000 за пару клонированных кошек против $50 000 за такое же количество собак. У донора-питомца при жизни требуется взять кусочек кожи площадью не более трёх квадратных миллиметров, он затем помещается в жидкий азот и хранится в банке генетического материала Sinogene. Сейчас в хранилище компании находится около 4000 таких образцов.

Специалисты Sinogene затем извлекают ядро клеток кожи из этих образцов, оно внедряется в яйцеклетку другой особи, из которой ядро было предварительно удалено, и подготовленная яйцеклетка подсаживается в утробу «суррогатной матери». Дальнейшее развитие плода происходит естественным образом, новорожденные животные проводят три первых месяца своей жизни в лабораторных условиях под наблюдением ветеринаров, а затем передаются клиентам. Воспроизводство осуществляется парами идентичных на 99,9% донору животных. По словам представителей Sinogene, если такие клоны в дальнейшем воспитываются теми же владельцами в схожей с донором среде, то они и своим поведением напоминают этих доноров.

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Sinogene предлагает свои услуги и клиентам за пределами Китая, но таковых среди прочих набирается не более 20%, хотя ожидание и растягивается на длительный срок. По словам руководства стартапа, почти все клиенты довольны результатами. Они даже начинают больше ценить жизнь и здоровье воспроизведённых таким способом питомцев, однажды уже пережив утрату. Сейчас компания ведёт эксперименты по клонированию лошадей, коров и других животных, а недавно успешно был клонирован арктический волк. Подобные технологии, по мнению китайских специалистов, позволят при необходимости сохранить популяцию вымирающих видов.