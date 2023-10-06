И постоянно уклоняется от встречи с представителями SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), как напоминает Bloomberg, подозревает Илона Маска (Elon Musk) в нарушении некоторых предусмотренных законодательством страны процедур, которые предшествовали прошлогодней покупке активов социальной сети Twitter, ныне переименованной в X. Регуляторы возмущены тем, что Маск ещё до заявления о своих намерениях купить Twitter в марте 2022 года приобрёл 9,2% акций этой компании, но уведомил об этом Комиссию с опозданием, не уложившись в отведённый законом десятидневный срок.

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Источник изображения: Bloomberg

Миллиардер также делал противоречивые заявления, утверждая, что не претендует на покупку всей компании, и отказался от места в совете директоров, а потом после многомесячных препирательств с тогдашним руководством Twitter под угрозой судебного принуждения к концу октября прошлого года купил активы компании за $44 млрд. Как выясняется, SEC вызывала повесткой Илона Маска для дачи показаний по этому расследованию в мае текущего года, но он перенёс встречу на 15 сентября, от участия в которой тоже отказался в последний момент. Отказавшись встречаться с чиновниками в Сан-Франциско, миллиардер не стал согласовывать новые даты для встреч в октябре или ноябре уже на территории штата Техас, где он сейчас проживает.

По словам представляющего интересы Маска адвоката, его подзащитный предоставил Комиссии все необходимые документы, а в июле прошлого года общался с представителями регулятора в режиме видеоконференции два раза. Как считает сторона Маска, всю необходимую информацию SEC за это время уже могла получить, и теперь миллиардер не намерен тратить своё время на дальнейшие мероприятия такого рода.

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Теперь SEC призывает заставить Маска дать необходимые показания через суд. В таких делах подобный сценарий реализуется редко, по мнению экспертов в области права, что лишь говорит о серьёзной конфронтации миллиардера с этим ведомством, которая тянется не первый год.