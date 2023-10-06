А в следующем вырастет на 15%.

TSMC, безусловно, является крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов и в мире, и на Тайване, но не единственным в последнем случае. Тем не менее, наблюдаемые в её деятельности тенденции закономерно находят отражение и на остальном рынке, поэтому аналитики DigiTimes Research ожидают, что по итогам текущего года выручка тайваньских контрактных производителей чипов в целом сократится на 13% до $77,9 млрд. В следующем году выручка может вернуться к росту, но она во многом будет ограничиваться не самой благоприятной макроэкономической ситуацией. Как считают эксперты, по итогам 2024 года выручка тайваньских компаний этого сектора вряд ли вырастет более чем на 15%.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Во втором квартале средний уровень загрузки производственных мощностей по выпуску чипов на Тайване опустился до 70%, это предсказуемо негативно сказалось на прибыльности бизнеса местных компаний. Предполагается, что в следующем году оживёт рынок компонентов для смартфонов, а спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта тоже будет определять положительную динамику выручки. Впрочем, не следует ожидать, что победить дефицит мощностей по упаковке и тестированию чипов TSMC рассчитывает только к концу следующего года, поэтому на протяжении основной части периода данный вектор будет двигать общую выручку тайваньских компаний сегмента слабее, чем мог бы.