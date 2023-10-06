Обещанного не менее года ждут.

Целый год потребовался компании Micron Technology, чтобы от церемонии закладки фундамента предприятия в штате Айдахо стоимостью более $15 млрд перейти к следующим этапам строительства. Во-первых, руководство выжидало момент, когда можно будет подать заявки на предоставление субсидий по «Закону о чипах», и сделано это было лишь в августе текущего года. Во-вторых, церемония начала строительства на этой неделе была формально приурочена к 45-летию самой компании, для которой штат Айдахо является родным.

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Источник изображения: TechPowerUp

Micron Technology не только планирует потратить $15 млрд на строительство предприятия, но и вложить в развитие смежных компаний до $13 млрд. В этом штате у Micron уже есть исследовательский центр, располагающий экспериментальными производственными линиями, но появление по соседству полномасштабного производства позволит значительно повысить взаимодействие разработчиков и специалистов производства. Последних на новом предприятии будет работать около 2000 человек, причём Micron обещает в течение десяти лет потратить до $75 млн на подготовку кадров и заботе об окружающей среде в этом штате.

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Выпуск памяти типа DRAM на новом предприятии в Айдахо начнётся в 2025 году, в дальнейшем до конца десятилетия объёмы производства будут масштабироваться соразмерно изменению спроса. Общая площадь так называемых «чистых комнат» здесь достигнет 56 тыс. кв.м. Компания также рассчитывает развивать производство на территории штата Нью-Йорк, но масштабы этих проектов во многом будет зависеть от наличия государственных субсидий.