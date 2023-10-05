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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD считает, что лидерство NVIDIA в искусственном интеллекте не предопределено
Оспорить его компания надеется, как только сменятся приоритеты в развитии соответствующих систем.

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Издание DigiTimes вчера обратилось к выступлению на мероприятии Code Conference в Калифорнии генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su). Ключевой метафорой её заявлений источник сделал рассуждение об отсутствии на рынке систем искусственного интеллекта «экономического рва» — совокупности условий, позволяющих одному производителю получать безоговорочное и неоспоримое преимущество над другими.

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Источник изображения: AFP

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Понятно, что в контексте рассуждений Лизы Су речь шла о соперничестве с компанией NVIDIA, которая при помощи своих ускорителей вычислений сейчас контролирует до 80% сегмента профильных компонентов. Глава AMD не стала отрицать, что изделия конкурента хороши в обучении нейронных сетей, но пояснила, что этот рынок не столь прост и однозначен. По её мнению, в следующем десятилетии приоритеты в развитии искусственного интеллекта могут измениться, и на первый план выйдут другие качества профильных компонентов. В них, например, AMD может вырваться вперёд и обойти NVIDIA уверенно и с запасом. Уже сейчас, в частности, AMD настаивает на наличии у её ускорителей преимущества над конкурентами в операциях по формированию логических выводов. Особенно хорошо это заметно при обучении больших языковых моделей. Словом, соглашаться с безраздельной гегемонией NVIDIA в этой сфере AMD явно не собирается.

#amd #nvidia #искусственный интеллект #лиза су
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