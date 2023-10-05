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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
STMicroelectronics запросит у властей Италии до $2 млрд субсидий на строительство предприятия на острове Сицилия
Оно будет выпускать чипы на основе карбида кремния для сегмента электромобилей.

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Не только Intel и TSMC претендуют на получение субсидий от властей стран Евросоюза, намереваясь реализовать на территории этого региона проекты по выпуску полупроводниковых компонентов. Как сообщает издание L’Usine Nouvelle, компания STMicroelectronics рассчитывает построить на итальянском острове Сицилия предприятие по производству чипов из карбида кремния. Проект оценивается в 5 млрд евро, из них до 40% производитель рассчитывает покрыть за счёт субсидий со стороны местных властей.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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Пока STMicroelectronics имеет все основания считаться лидером на рынке силовой электроники на базе карбида кремния. В сегменте электромобилей такие компоненты очень востребованы, поскольку рассчитаны на высокое напряжение и высокие температуры. За счёт своего раннего выхода на этот рынок STMicroelectronics сейчас контролирует 37% мировых объёмов продаж данных компонентов, на втором месте оказалась немецкая Infineon Technologies. Обе компании готовы расширять производство чипов на основе карбида кремния, но если первая отдаёт предпочтение Европе, то вторая намерена вложить 7 млрд евро в строительство предприятия на территории Малайзии. В целом вступивший в силу недавно «Закон о чипах» позволяет европейским властям выделить на субсидирование таких проектов в Евросоюзе до 43 млрд евро.

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