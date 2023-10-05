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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck уже буксирует грузы на космодроме SpaceX в Техасе
Вполне предсказуемо, что Илон Маск использует симбиоз принадлежащих ему компаний.

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Пикап по своей сути должен оставаться машиной утилитарной, и Tesla при создании своего электрического Cybertruck пыталась предусмотреть возможность не только перевозки достаточно длинных грузов в кузове, но и буксировки прицепов массой свыше 6 тонн. Разумеется, первые эксперименты с электрическими пикапами Ford F-150 Lightning доказали, что подобное использование электромобилей существенно сокращает запас хода, но вряд ли это остановит частные лица и компании, покупающие электрические пикапы с прицелом на подобное применение.

Как отмечает Electrek, предсерийные прототипы Tesla Cybertruck не только таскают за собой трейлеры, в которых могут проживать туристы, но и трудятся на стартовой площадке StarBase аэрокосмической компании SpaceX в штате Техас. По крайней мере, один экземпляр был замечен в процессе буксировки платформы с элементами ракетного двигателя Raptor.

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Источник изображения: Electrek

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Целый двигатель в сборе весит около 1600 кг, но по фотографии сложно судить, насколько он укомплектован. В любом случае, данный инцидент подтверждает вполне очевидную способность Tesla Cybertruck перемещать грузы на прицепе. Поскольку компанию SpaceX тоже возглавляет Илон Маск (Elon Musk), а предприятие по сборке Cybertruck расположено в Техасе, то можно предположить, что предсерийный экземпляр пикапа просто проходит испытания в контролируемых условиях.

#tesla #spacex #tesla cybertruck #электрический пикап
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