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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Apple переоценены, как считают аналитики KeyBanc
Хорошо уже было — в июле этого года.

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В июле этого года, как напоминает Bloomberg, курс акций Apple достиг исторического максимума, но с тех пор успел снизиться на 12%. Это не отменяет того факта, что с начала года акции компании выросли в цене на 33%, но аналитики KeyBanc Capital Markets считают, что исторический пик курсом акций Apple уже преодолён, и на дальнейшее повышение в сложившихся условиях рассчитывать сложно.

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Источник изображения: Apple

Прежде всего, эксперты убеждены, что акции Apple сильно переоценены. Это заметно и на фоне исторических данных по площадке Nasdaq, и на основе анализа привычных фундаментальных показателей по этому эмитенту. Выход на рынок смартфонов семейства iPhone 15, по мнению аналитиков KeyBanc, если и вызовет некоторый рост выручки на этом важнейшем для компании направлении, то исключительно за счёт тенденции перехода пользователей на более дорогие модели смартфонов. В количественном выражении объёмы продаж iPhone расти не будут, а новых покупателей компании пока привлечь почти нечем.

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Около 37% своей выручки Apple получает на рынке США, а здесь ситуация со спросом на смартфоны не столь благополучна для безграничного оптимизма, выражающегося в неуклонном росте котировок акций компании. Фактически, выручка компании в США уже снижается четыре квартала подряд, и тенденция может сохраниться как по итогам текущего квартала, так и по итогам следующего. Рассчитывать на существенный рост выручки за пределами США тоже не приходится. В целом, как считают авторы прогноза, к сентябрю следующего года Apple продемонстрирует увеличение выручки на 3,5% за предыдущие 12 месяцев. Это меньше, чем ожидают остальные отраслевые аналитики, в среднем рассчитывающие на шесть с лишним процентов прироста выручки Apple.

#аналитика #apple #финансы #акции #iphone 15
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