И хочется, и колется, что называется.

Китайские производители ЖК-панелей, как известно осведомлённым потребителям, составляют сильную конкуренцию японским и корейским компаниям, и последние держатся на плаву преимущественно за счёт более продвинутых разработок в сфере производства дисплеев, позволяющих занимать узкие рыночные ниши с высокой доходностью. Угроза получения доступа к передовым технологиям китайской компанией HKC в апреле этого года не отпугнула японскую Japan Display от обсуждения возможности организации совместного выпуска панелей типа eLEAP OLED на территории Китая. Как уточняет Reuters, в изначальном варианте сотрудничество с HKC всё же не будет реализовано, поскольку та предложила весьма скромные деньги за доступ к технологиям Japan Display, да и в целом находится не в лучшей финансовой форме.

реклама

Источник изображения: Japan Display

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Впрочем, выпуск OLED-дисплеев различных форм для автомобильного сектора, похоже, HKC всё же наладит при поддержке Japan Display. При этом сама японская компания всё же рассчитывает найти промышленного партнёра в Китае, который помог бы ей локализовать производство — на востоке страны уже заключено предварительное соглашение с властями провинции Аньхой. В окончательном варианте договорённости будут оформлены до конца текущего года.