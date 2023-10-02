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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчики Tesla Cybertruck потратили много времени, стараясь снизить массу машины
Во всём виноваты панели из нержавеющей стали.

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С наступлением октября поставки представленных ещё в ноябре 2019 года электрических пикапов Tesla Cybertruck так и не начались, что позволило представителям The Wall Street Journal не отказывать себе в удовольствии посвятить данному факту отдельную публикацию. Как поясняет источник со ссылкой на специалистов, принимавших участие в разработке необычной машины, именно её неординарность во многом стала причиной задержки начала массового производства.

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Источник изображения: Reuters

Илон Маск (Elon Musk) и сам не скрывает, что решение оснастить пикап кузовными панелями из нержавеющей стали создало кучу технологических проблем на этапе сборки в условиях массового производства. Как отмечают осведомлённые источники, такой материал части кузовных панелей ещё и дополнительно увеличил массу и без того не самой лёгкой машины, а в случае с электромобилями это чревато компромиссами с точки зрения дальности хода без подзарядки. Tesla, как сообщается, приложила немало усилий, чтобы сделать электрический пикап более лёгким.

Обещанная ранее способность защищать обитателей салона от пуль хотя бы на уровне прочности стёкол после неудачи на презентации больше официально не обсуждается. По сути, для гражданской машины подобная защита была бы излишеством, также увеличивающим массу электромобиля. Возможность плавать в воде Маском ранее тоже упоминалась для этого пикапа, но в дальнейшем он эту тему больше не развивал.

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Как отмечает WSJ, некоторых потенциальных покупателей Tesla Cybertruck, которые несколько лет назад внесли залог и встали в виртуальную очередь за необычной машиной, даже не особо важно, когда именно выйдет пикап, а вот неизбежное повышение цены относительно заявленных в 2019 году величин может иметь решающее влияние на готовность выкупить заказанную машину. Впрочем, некоторые заказчики готовы смириться, если машина в итоге подорожает примерно на треть. Для большинства первых покупателей это будет не единственное транспортное средство, и приобретать они его будут не на последние деньги.

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