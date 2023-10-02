Это поможет им быстрее продвинуться в разработке полного автопилота.

Пока западные автопроизводители обвиняют китайских конкурентов в демпинге и серьёзной зависимости от правительственных дотаций, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщает, что власти КНР намерены сформировать фонд для финансовой поддержки отечественных производителей «умных» автомобилей. Китайское государство в целом хочет превратить страну в мирового лидера в молодой отрасли автоматически управляемых транспортных средств. Национальные стандарты, описывающие их коммерческое применение, должны быть утверждены в 2025 году.

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Источник изображения: Reuters

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Напомним, что автопилот на легковом транспорте уже разрешён к применению в четырёх крупных городах Китая: Пекине, Шэньжэне, Ухане и Чунцине. Здесь же разрешена и эксплуатация беспилотных такси, пусть и с некоторыми территориальными ограничениями. Власти хотят создать «инновационный консорциум», который позволил бы различным компаниям использовать технологические достижения друг друга для более быстрого прогресса в сфере создания полностью автономного транспорта. В первом полугодии до 42% реализованных на территории КНР машин уже оснащались автоматикой, соответствующей второму уровню автономности управления по классификации SAE. Высшим считается пятый, но он не предусматривает никаких органов управления машиной, тогда как в четвёртом они сохранены, как и право водителя в случае необходимости брать управление на себя.