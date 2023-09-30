Ему для этого придётся подзарядиться три раза.

Пригодность электрических аккумуляторных грузовиков к практической деятельности до сих пор оспаривается многими потенциальными клиентами, но как сообщает Electrek со ссылкой на данные исследования ассоциации NACFE, эксплуатируемый сейчас логистическим подразделением Pepsico электрический магистральный тягач Tesla Semi на практике доказал способность преодолевать в течение суток до 1700 км, пусть и с остановками на подзарядку.

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Источник изображения: NACFE

В принципе, для такого грузовика сам производитель заявляет возможность пробега без подзарядки до 800 км, хотя клиентам также будет поставляться и более дешёвая версия с запасом хода около 500 км. Какая нагрузка использовалась во время испытаний конкретного экземпляра, не уточняется, но в среднем эксплуатируемые Pepsico машины перевозят до 32 тонн груза за день.

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Как показал эксперимент, чтобы преодолеть 1700 км за сутки, грузовику нужно трижды подзаряжаться. С шести до девяти утра в конкретном рейсе после шестичасового перегона он стоял на зарядной станции и восполнил остаточный заряд тяговой батареи с 10 до 50%, затем в полдень он смог на станции экспресс-зарядки довести остаточный заряд где-то с нескольких процентов до примерно 90%, и следующий участок пути он преодолевал с часу дня до восьми вечера, сохранив к концу поездки около 20% заряда. Примерно часовая подзарядка позволила поднять остаточный заряд до 50%, и оставшиеся три часа до полуночи машина проехала, завершив рейс с 10-15% заряда. Самая длинная дистанция, которую грузовик преодолевал без подзарядки, превышала 560 км. В совокупности за сутки, напомним, удалось проехать 1722 км. Конечно, удобство эксплуатации такого транспорта во многом определяется доступом к зарядной структуре, и в данном случае мы видим, что возможность основательно восполнить заряд во время обеденного перерыва как раз определила удобство работы водителя в дневное время.