Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
Ему для этого придётся подзарядиться три раза.

реклама

Пригодность электрических аккумуляторных грузовиков к практической деятельности до сих пор оспаривается многими потенциальными клиентами, но как сообщает Electrek со ссылкой на данные исследования ассоциации NACFE, эксплуатируемый сейчас логистическим подразделением Pepsico электрический магистральный тягач Tesla Semi на практике доказал способность преодолевать в течение суток до 1700 км, пусть и с остановками на подзарядку.

реклама

Источник изображения: NACFE

В принципе, для такого грузовика сам производитель заявляет возможность пробега без подзарядки до 800 км, хотя клиентам также будет поставляться и более дешёвая версия с запасом хода около 500 км. Какая нагрузка использовалась во время испытаний конкретного экземпляра, не уточняется, но в среднем эксплуатируемые Pepsico машины перевозят до 32 тонн груза за день.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как показал эксперимент, чтобы преодолеть 1700 км за сутки, грузовику нужно трижды подзаряжаться. С шести до девяти утра в конкретном рейсе после шестичасового перегона он стоял на зарядной станции и восполнил остаточный заряд тяговой батареи с 10 до 50%, затем в полдень он смог на станции экспресс-зарядки довести остаточный заряд где-то с нескольких процентов до примерно 90%, и следующий участок пути он преодолевал с часу дня до восьми вечера, сохранив к концу поездки около 20% заряда. Примерно часовая подзарядка позволила поднять остаточный заряд до 50%, и оставшиеся три часа до полуночи машина проехала, завершив рейс с 10-15% заряда. Самая длинная дистанция, которую грузовик преодолевал без подзарядки, превышала 560 км. В совокупности за сутки, напомним, удалось проехать 1722 км. Конечно, удобство эксплуатации такого транспорта во многом определяется доступом к зарядной структуре, и в данном случае мы видим, что возможность основательно восполнить заряд во время обеденного перерыва как раз определила удобство работы водителя в дневное время.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla semi #электрический грузовик
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla уже начала распространять «спецодежду» участникам новой презентации Cybertruck
Китайская NIO ищет возможности для кооперации с Mercedes-Benz
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
44
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
50
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
3
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
10
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8
На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams
5

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
09:33
Глубина задачи ДНЯ соединения, бригада-дивизия, составляет 15-20 км, это в соответствии с требованиями Боевого устава сухопутных войск написанного кровью, если чё за год трижды до Ла-Манша и обратно, ...
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Николай Тищенко
09:30
Теперь фанаты AMD начнут песнопения про то, что трассировка лучей тема? А то до FSR 3, в основном, обсирали ее. )))
Работу AMD FSR 3 и NVIDIA DLSS 2 сравнили в Forspoken — ряд показателей схож, но есть нюанс
Иван Горыныч
09:28
Намедни Вьетнам на ровном месте организовал производство электричек и уже планирует наводнить ими Европу и Америку, Москвич вам в помощь.🤣😃🤣😃😂😂
Сбой системы вынудил Volkswagen остановить производство — компании удалось быстро решить проблему
Иван Горыныч
09:26
Что мешает на Берлин?😃😃🤣🤣
Сбой системы вынудил Volkswagen остановить производство — компании удалось быстро решить проблему
AlexR1973
09:26
Чуть позже, что б тебя там увидеть.
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Артём Николаев
09:25
Ой, а что случилось?
За один доллар снова дают более 98 рублей, несмотря на предпринятые Банком России меры
Иван Горыныч
09:25
Вам бы да по моргам Крыма
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Иван Горыныч
09:24
Если чё за последние полсотни лет коллективный запад ничего под себя не отжал в отличии от РФ, все сами и гурьбой с Варшавского да в НАТО, финны и шведы с перепугу.
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Vito Vago
09:21
Искусственный курс, вводят из-за лужи...
За один доллар снова дают более 98 рублей, несмотря на предпринятые Банком России меры
Иван Горыныч
09:20
Видимо Вlumberg и выдал все военные тайны и планы хохлов на ближайшую пятилетку, но кому сейчас легко, это вам не Ростов за пару дней.🤣🤣🤣
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем