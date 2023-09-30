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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel запустила массовое производство по технологии Intel 4 в Ирландии
Впервые в истории компании.

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Как отмечают Bloomberg и Reuters, в конце этой рабочей недели руководство Intel лично присутствовало на церемонии запуска производственной линии в Ирландии, строительство которой обошлось компании в $18,5 млрд. Здесь впервые в истории Intel будут в массовом порядке выпускаться компоненты по технологии Intel 4 с применением сверхжёсткого ультрафиолетового излучения. По сути, это тот самый «классический» 7-нм техпроцесс, внедрение которого многократно откладывалось. Процессоры Meteor Lake, которые выйдут на рынок в декабре, будут выпускаться как раз по техпроцессу Intel 4.

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Источник изображения: Bloomberg

Представители Intel образно охарактеризовали точность используемых при производстве чипов по технологии Intel 4 литографических сканеров следующим образом: они позволили бы попасть лазерной указкой в большой палец человека, если бы он находился на Земле, а оборудование с этой указкой расположилось на Луне.

Сейчас на предприятии Fab 34 в ирландском Лейкслипе, где будут выпускаться чипы по технологии Intel 4, установлено семь соответствующих EUV-сканеров ASML. Каждый из них по размерам сопоставим с автобусом и стоит примерно $150 млн. На подвесных направляющих кремниевые пластины между сканерами перемещают роботы, преодолевая таким образом до 22 км в совокупности. До конца года Intel получит от ASML первый экземпляр самого передового в мире литографического сканера, который будет обладать высокой числовой апертурой и тоже работать с EUV-излучением. Ранее считалось, что такое оборудование будет необходимо при производстве чипов по технологии Intel 18A, но теперь стало известно, что такое использование будет лишь экспериментальным, и в массовом порядке подобные системы Intel понадобятся лишь в рамках более совершенных техпроцессов.

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Характеризуя два с половиной года своей деятельности на посту генерального директора Intel, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в интервью Bloomberg заявил, что компания «набрала проходной балл». По его словам, созданная им условная «машина по производству изделий хоть и не относится к мировому классу, но она теперь хотя бы не сломана».

#intel #полупроводники #литографическое производство #intel 4 #ирландия
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