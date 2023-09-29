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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители литографического оборудования резко увеличили выручку в первом полугодии
На 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Ресурс CNBC приводит данные исследования CINNO Research, согласно которым десять крупнейших производителей оборудования для выпуска чипов в Китае за первые шесть месяцев этого года увеличили свою выручку на 39% до $2,2 млрд по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Почти половина суммы из этой выборки пришлась на компанию Naura Technology, которая получила примерно $1 млрд за первые шесть месяцев текущего года, увеличив собственную выручку за период на 68%.

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Источник изображения: Reuters

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Вторая по величине выручки китайская компания, работающая в этом секторе китайской экономики — это AMEC, чья выручка за первое полугодие выросла на 28% до $350 млн. Наконец, замыкает тройку лидеров китайская компания ACM Research, которая выпускает оборудование для очистки кремниевых пластин и упаковки чипов. Её выручка выросла на 47% до $220 млн. Возможно, «успех» SMIC в обходе американских санкций при выпуске 7-нм процессоров послужит примером для других участников рынка, которые будут вынуждены закупать китайское оборудование для реализации своих актуальных задач по развитию бизнеса. Напомним, что серьёзные экспортные ограничения на поставку оборудования американского происхождения вступили в силу в прошлом октябре, поэтому стремление производителей к импортозамещению в Китае чётче проявилось именно в прошлом полугодии, поэтому рост выручки по сравнению с первой половиной прошлого года оказался таким заметным.

#аналитика #финансы #полупроводники #сша #китай #импортозамещение
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