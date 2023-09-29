А ещё он считает решения NVIDIA лучшими в сегменте.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott) в рамках одной и той же конференции Code сначала назвал ускорители NVIDIA лучшим предложением на рынке, а затем, как сообщает CNBC, указал на вероятность роста востребованности конкурирующих решений AMD на рынке в ближайшие годы.

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Источник изображения: AMD

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Когда ведущий мероприятия попытался уточнить, насколько разработчикам систем искусственного интеллекта будет просто адаптировать свои алгоритмы под ускорители AMD, если до этого они полагались преимущественно на платформу NVIDIA, представитель Microsoft уклонился от прямого ответа, заметив, что разработчикам таких систем не следует в идеале беспокоиться о том, какие компоненты находятся «под капотом». Скотт добавил, что конкуренция однозначно является очень хорошим фактором. К слову, вчера курс акций AMD вырос почти на 4,8%, опередив многих конкурентов по рыночному сегменту. Возможно, на настроение инвесторов частично повлияли слухи об интересе французских регуляторов к бизнесу NVIDIA с точки зрения антимонопольного законодательства.