Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Завтра в Ирландии начнётся выпуск продукции по технологии Intel 4
Это первый случай применения EUV-литографии в массовом производстве на территории Европы.

реклама

До сих пор считалось, что процессоры Meteor Lake с компонентами, для выпуска которых используется технология Intel 4, одноимённая компания будет производить на предприятии в Орегоне, но небольшой пресс-релиз возвестил о готовящейся церемонии торжественного запуска нового предприятия в Ирландии, на котором Intel будет в массовом порядке использовать ту же самую технологию. В старой классификации она именовалась 7-нм техпроцессом и для Intel стала первой ступенью литографии, в рамках которых компания начала применять EUV-излучение.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Первый литографический сканер для работы с EUV на территории Ирландии был подключен ещё в декабре прошлого года, но теперь предприятие Intel готово к массовому выпуску соответствующей продукции. Как отмечается в пресс-релизе, технология Intel 4 найдёт применение не только в сегменте ПК, но и в серверном. К слову, предприятие Intel в Израиле тоже должно освоить EUV-литографию и техпроцесс Intel 4, но пока на этом направлении нет чёткого представления о сроках реализации такой программы.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
22
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
18
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
6
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
11
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
14
Какими были елочные игрушки в СССР
24
О молодежных фильмах ужасов, которые стали (или хотели стать) франшизами
+
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
25
Китай опережает весь мир по мощности суперкомпьютеров, но скрывает это из-за американских санкций
3
США изо всех сил пытаются снизить градус напряженности в отношениях с Китаем
11

Сейчас обсуждают

Yвесёделерчuk
05:04
когда воюешь хомячкам не до процентов
США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА
Рустам Агаджанов
04:11
Первым делом Мост разлетится в щепки. Тот самый, который им как заноза, в мягком месте. Укропитекия уже не люди, что бы им доверять. Это ходячий фарш. Потом жахнут по Севастополю, дальше Авиабазы. Сом...
Белый дом: Финансирования хватит на ещё 2 - 3 недели поддержки Украины
5675446788444
03:59
Жду дизлайков от кучи уебанских ботов, как там ваши +15 кстати
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
5675446788444
03:59
Вот бы на домен оверклокерс кинуть абуз за что нибудь, чтобы они затрахались его разблокировать, было бы весело
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Garthar
03:51
Да не основная проблема VR это ограниченность в играх. Не каждая игра под него подойдет и не каждый человек сможет в слепую тыкать кнопочки на клаве. Например у меня есть VR я играю на нем переодическ...
ТОП-16 мифов о мониторах
Валера Махаш
03:50
По тылам шкуру трёт , а когда кацапы придут он будет встречать их с хлебом с солью
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
Валера Махаш
03:48
Нет, сначала вислоухие решили позвать москалей на гиляку, и вот они пришли, какие проблемы Тарасик?
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
Alexbatz
03:46
Если так копнуть по хорошему, то ничерта у этой Америки нет кроме печатного станка на котором уже нажарили внешний долг 33 триллиона и все сложнее его кому-то сбагривать, довольно хорошо развитой энер...
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
VRoman
03:42
У меня 120 Гц. ОЛЕД
ТОП-16 мифов о мониторах
HP91
02:25
Ну наконец-то
Состоялся долгожданный релиз Counter-Strike 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем