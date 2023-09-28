Это первый случай применения EUV-литографии в массовом производстве на территории Европы.

До сих пор считалось, что процессоры Meteor Lake с компонентами, для выпуска которых используется технология Intel 4, одноимённая компания будет производить на предприятии в Орегоне, но небольшой пресс-релиз возвестил о готовящейся церемонии торжественного запуска нового предприятия в Ирландии, на котором Intel будет в массовом порядке использовать ту же самую технологию. В старой классификации она именовалась 7-нм техпроцессом и для Intel стала первой ступенью литографии, в рамках которых компания начала применять EUV-излучение.

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Источник изображения: Intel

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Первый литографический сканер для работы с EUV на территории Ирландии был подключен ещё в декабре прошлого года, но теперь предприятие Intel готово к массовому выпуску соответствующей продукции. Как отмечается в пресс-релизе, технология Intel 4 найдёт применение не только в сегменте ПК, но и в серверном. К слову, предприятие Intel в Израиле тоже должно освоить EUV-литографию и техпроцесс Intel 4, но пока на этом направлении нет чёткого представления о сроках реализации такой программы.