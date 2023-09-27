В остальное время можно работать дома или из другого места.

Пандемия с её вынужденным переходом на удалённую работу начала менять рынок труда как в глазах соискателей, так и в глазах работодателей. Как сообщает Business Korea, североамериканское представительство Samsung Electronics, которое занимается разработкой полупроводниковых компонентов, сейчас открыто декларирует, что его сотрудники обязаны посещать офис только три раза в неделю. Оставшийся недельный фонд рабочего времени гибко распределяется по схеме удалённой работы, причём сотрудники не обязаны при этом находиться именно дома.

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Источник изображения: Business Korea

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По замыслу Samsung, такие послабления повысят привлекательность работы в компании и позволят заинтересовать соискателей из других регионов. Меньше времени тратя на дорогу до офиса, сотрудники Samsung, по замыслу компании, станут более лояльными по отношению к ней, в результате снизится текучка кадров. Кроме того, часть затрат на содержание офиса удастся сократить. На рынке труда США наблюдается дефицит квалифицированных кадров в полупроводниковой промышленности, поэтому Samsung пытается повысить привлекательность работы в компании за счёт предоставления гибридного графика трудовой деятельности.