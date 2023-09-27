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Новости Hardware Алексей Сычёв
Предсерийное исполнение Tesla Cybertruck продемонстрировало чёрную крышу с панорамной вставкой
Продолговатый пикап стал выглядеть более гармонично.

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Один из американских блогеров специализируется на регулярных облётах территории предприятия Tesla в Техасе на квадрокоптере, его свежий видеоролик зафиксировал электрические пикапы Cybertruck в оформлении, максимально приближённом к внешности серийных экземпляров. Как ожидается, поставки таких машин клиентов начнутся уже в ближайшие недели или месяцы, в зависимости от степени готовности массового производства.

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Источник изображения: YouTube, Joe Tegtmeyer

Как можно видеть по снимкам, боковые зеркала, крыша и горизонтальная часть передних стоек пикапа имеют чёрное покрытие, как и убирающаяся по принципу рольставен крышка грузового отсека. Сектор крыши над задним рядом сидений имеет стеклянную вставку прямоугольной формы.

Источник изображения: YouTube, Joe Tegtmeyer

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В сочетании с чёрными молдингами и расширителями арок такое оформление делает облик пикапа более гармоничным, поскольку исключительно в «естественном цвете» панелей из нержавеющей стали машина выглядела слишком просто. Никуда не делся и характерный «монодворник» на ветровом стекле, который оставляет крупный неочищаемый сектор в правом верхнем углу, если смотреть изнутри машины. По словам сотрудников предприятия Tesla, пожелавших сохранить анонимность, именно так будут выглядеть серийные пикапы Cybertruck.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck
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