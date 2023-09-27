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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML построит для Rapidus сервисный центр в Японии, чтобы помочь с освоением 2-нм технологии
И в целом увеличит штат специалистов, обслуживающих местных клиентов.

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По информации Nikkei Asian Review, нидерландский поставщик литографических сканеров ASML с целью содействия японскому контрактному производителю чипов Rapidus уже во второй половине следующего года откроет на японском острове Хоккайдо сервисный центр, сотрудники которого смогут оказывать консультации и заниматься настройкой оборудования непосредственно на будущем предприятии японского консорциума, стремящегося к 2027 году освоить на территории страны выпуск 2-нм продукции по заказам местных клиентов.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Первоначально данной работой будет заниматься коллектив из 50 инженеров ASML, но в совокупности со штатом, обслуживающим строящееся в Японии предприятие TSMC, численность персонала нидерландского поставщика в этой стране увеличится до 90 человек. Всего же к 2028 году ASML собирается нарастить численность сотрудников в Японии с 400 до 560 человек, чтобы штат масштабировался пропорционально экспансии бизнеса клиентов.

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Поставляемое для нужд Rapidus оборудование ASML ориентировано на работу с передовой EUV-литографией, Япония в результате станет пятой страной после США, Тайваня, Южной Кореи и Ирландии, где будут использоваться EUV-сканеры этой марки. Прочие поставщики оборудования для Rapidus тоже стремятся наращивать своё присутствие в Японии, к ним относятся американские Lam Research и Applied Materials.

#полупроводники #литографическое производство #япония #asml
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