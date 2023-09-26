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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Евросоюза намерены добиваться от экосистемы Apple большей открытости
Об этом уже поставлен в известность Тим Кук.

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По информации Reuters, у еврокомиссара по вопросам промышленности Тьерри Бретона (Thierry Breton) недавно состоялся разговор с главой Apple Тимом Куком (Tim Cook), в ходе которого европейский чиновник указал собеседнику на необходимость открытия традиционно замкнутой экосистемы Apple для конкурентов этой компании. По крайней мере, к этому Apple будет подталкивать принятая в Евросоюзе политика в сфере контроля за конкуренцией на рынках.

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Источник изображения: Reuters

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По сути, даже появление портов USB-C в смартфонах Apple серии iPhone 15 является маленькой победой европейских законодателей, ведь они своей инициативой запретили производителям смартфонов с 2024 года поставлять на местный рынок устройства, не оснащённые унифицированным зарядным портом. Как далеко удастся европейским законодателям и чиновникам продвинуться в вопросе «открытия экосистемы Apple для конкурентов», остаётся только догадываться, но складывается впечатление, что настроены они вполне серьёзно. По меньшей мере, Apple может быть вынуждена открыть доступ к установке приложений на свои устройства из сторонних источников, а также предусмотреть более гуманные комиссии при осуществлении платежей внутри приложений. Это основные претензии, которые возникают у участников рынка к существующей экосистеме Apple.

#apple #евросоюз #тим кук #еврокомиссия #антимонопольщики
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