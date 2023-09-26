Продажи смартфонов в стране это происшествие вряд ли парализует, но приятного мало.

Как сообщает Reuters, предприятие тайваньской компании Pegatron на юге Индии в ночь на понедельник пострадало от пожара, на ликвидацию которого ушло около пяти часов. Сперва отменив работу двух первых смен, к вечеру руководство распорядилось отменить и третью, а также сообщило сотрудникам об отсутствии необходимости выходить на работу и во вторник.

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Источник изображения: Reuters

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Первоначальные оценки последствий пожара руководством звучали довольно оптимистично. По крайней мере, сообщалось об отсутствии человеческих жертв и ущерба для соседних зданий. По всей видимости, характер нанесённых пожаром повреждений не позволил предприятию продолжить работу сегодня. Формально на этой площадке Pegatron способен собирать по 26 000 смартфонов Apple в день, но по факту в последние месяцы здесь выпускалось не более 12 000 iPhone ежедневно. На долю Pegatron приходится около 10% объёмов выпуска iPhone на территории Индии, поэтому вряд ли бизнес Apple в этой стране существенно пострадает из-за пожара на одном предприятии, но сложностей он, безусловно, добавит.