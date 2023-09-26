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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Семейство Apple iPhone 15 склонно отторгать даже оригинальные запасные части
Взятые с аналогичного донора.

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Среди откровений специалистов iFixit по итогам вскрытия и проверки на ремонтопригодность смартфонов Apple новейшего семейства iPhone 15 оказались и не самые приятные для тех, кто надеется самостоятельно ремонтировать указанные смартфоны. По сравнению с предшественниками, процесс установки оригинальных запасных частей усложнился дополнительно, причём не физически или компоновочно, а исключительно на уровне программного согласования работы исходного смартфона и «донорских органов».

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Источник изображения: iFixit

Даже поменяв поочерёдно разные компоненты между двумя идентичными iPhone 15 Pro Max, авторы эксперимента столкнулись либо с полным отказом в их работе, либо в заметной потере функциональных возможностей. Процедура ремонта смартфонов этой серии за пределами официальных сервисных центров подразумевает калибровку новых компонентов и их программную «легализацию» посредством определённых манипуляций со стороны службы технической поддержки Apple. Самая безобидная проблема, которая возникает при замене исходных компонентов на точно такие же оригинальные от других смартфонов Apple — это регулярно всплывающее предупреждение о произведённой замене.

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Безболезненно у iPhone 15 Pro Max, как выяснили специалисты iFixit, можно динамики, вибромоторчик и узел подключения через порт USB-C. Серьёзные проблемы возникают при замене лидара, селфи-камеры и окружающих датчиков, а также лидара. Замена батареи вызывает появление соответствующего предупреждения, но на работе смартфона в остальном никак не сказывается, аналогичные последствия имеет и замена основной камеры в ходе ремонта смартфона. В совокупности со всеми другими нюансами это вынудило экспертов iFixit присвоить семейству iPhone 15 рейтинг ремонтопригодности не выше четырёх баллов из десяти возможных.

#смартфоны #apple #iphone 15 #ifixit #ремонтопригодность
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