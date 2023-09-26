Разумеется, исключительно в контексте развития предприятий в штате Нью-Йорк.

Основанная в марте 2009 года американская компания GlobalFoundries, как сообщает Reuters, подала заявку на получение субсидий по принятому властями США некоторое время назад «Закону о чипах», который предусматривает выделение до $52,7 млрд на поддержку строительства предприятий по выпуску чипов на территории страны, а также проведение профильных научно-исследовательских работ. Ещё около $24 млрд выделено на предоставление налоговых вычетов компаниям, занимающимся подобной деятельностью.

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Источник изображения: Reuters

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В США компания располагает производственной базой в штате Нью-Йорк, которая частично досталась ей от IBM, а старейшие предприятия GlobalFoundries расположены в Дрездене — они ранее принадлежали AMD, и компоненты для её нужд там по сей день производятся. Ещё у GlobalFoundries есть предприятия в Сингапуре, но очевидно, что их развитие, которое наблюдается в последнее время, не будет субсидироваться из американского бюджета. В августе представители Министерства торговли США сообщили, что уже более 460 компаний, включая иностранные, подали заявки на предоставление субсидий по данному закону.