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Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD продемонстрировала плавающий внедорожник YangWang U8 с гибридной силовой установкой
А ещё он разворачивается на месте.

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На страницах ресурса CarScoops появились видеоролики, которые были сняты китайскими обозревателями по мотивам испытаний гибридного внедорожника YangWang U8, базовая версия которого поступит в продажу по цене $149 000 (в Китае) уже в следующем месяце. Силовая установка выполнена по схеме последовательного гибрида и обладает совокупной мощностью 1184 л.с., при этом на каждое колесо выделен свой электродвигатель. Последняя особенность позволяет машине выполнять «танковый разворот» на 360 градусов на одном месте, причём даже на твёрдом покрытии — в ущерб ему и шинам, естественно.

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Источник изображения: BYD, YouTube

Двигатель внутреннего сгорания объёмом 2 литра оснащён турбонаддувом и используется для подзарядки тяговой батареи, чья ёмкость не превышает 49,05 кВт‧ч. При этом ёмкость топливного бака составляет приличные 75 литров, поэтому машина способна проезжать около 1000 км без остановки.

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В штатном состоянии внедорожник способен преодолевать брод глубиной до 1 метра, при установке шноркеля показатель увеличивается ещё на 1,4 метра, но основной проблемой при принятии «водных процедур» остаётся опасность гидроудара для ДВС. Поэтому в «режиме яхты» он глушится полностью, и при потере контакта колёс с дном они подтягиваются к кузову, машина открывает люк в крыше для возможности эвакуации, и начинает буквально «грести колёсами» при помощи электродвигателей. В таком режиме внедорожник способен плавать по поверхности воды на протяжении 30 минут.

#электромобили #byd #yangwang
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