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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За последние пару лет китайская полупроводниковая промышленность добилась прогресса в импортозамещении
Но не на всех направлениях.

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Как сообщает DigiTimes со ссылкой на статистику SEMI и публикации южнокорейских СМИ, за два последних года китайские производители оборудования для выпуска чипов на отдельных направлениях добились неплохих результатов в импортозамещении. Ещё в 2021 году китайская полупроводниковая отрасль обеспечивала себя оборудованием лишь на 21%, но в 2022 году показатель вырос до 35%, а теперь превышает 40%.

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Источник изображения: SMIC

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Китайские производители оборудования для выпуска чипов также демонстрируют высокие удельные затраты на исследования и разработки. Их соотношение к выручке превышает 10%, что по меркам отрасли весьма много. К сожалению, непосредственно на литографическом направлении китайским производителям оборудования удалось заместить не более 10% необходимых западных образцов, и оно применяется примерно в 60% времени производственного цикла в Китае, а по стоимости занимает 35% затрат. Это в известной степени делает американские санкции против КНР эффективными, если речь идёт об ограничении поставок именно литографического оборудования.

#китай #китайские производители #импортозамещение
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