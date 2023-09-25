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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla показала, как человекоподобный робот сортирует предметы и занимается йогой
Но пока не одновременно.

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Компания Tesla минувшие выходные отметила не обычными для своего генерального директора откровениями, а публикацией видеоролика на страницах социальной сети X, который демонстрирует прогресс в обучении человекоподобных роботов Optimus различным движениям и комплексным операциям, подразумевающим использование нейронных сетей для обучения.

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Источник изображения: Tesla

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Как объясняет компания, обработка данных в процессе обучения может целиком проводиться силами бортовой вычислительной системы робота. Он также научился самостоятельно калибровать свои манипуляторы, используя встроенные в них датчики положения и информацию с камер. Прототип робота на видео продемонстрировал способность сортировать предметы по признаку цвета, причём в динамической обстановке, когда эти предметы меняют положение произвольным образом. Освоена и обратная задача — располагать предметы в произвольном порядке. Ну, а в качестве бонусной сцены видео демонстрирует способность робота имитировать упражнения йоги, сохраняя равновесие даже при опоре на одну ногу.

#tesla #робототехника #роботы #tesla bot #optimus #человекоподобный
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