Но пока не одновременно.

Компания Tesla минувшие выходные отметила не обычными для своего генерального директора откровениями, а публикацией видеоролика на страницах социальной сети X, который демонстрирует прогресс в обучении человекоподобных роботов Optimus различным движениям и комплексным операциям, подразумевающим использование нейронных сетей для обучения.

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Источник изображения: Tesla

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Как объясняет компания, обработка данных в процессе обучения может целиком проводиться силами бортовой вычислительной системы робота. Он также научился самостоятельно калибровать свои манипуляторы, используя встроенные в них датчики положения и информацию с камер. Прототип робота на видео продемонстрировал способность сортировать предметы по признаку цвета, причём в динамической обстановке, когда эти предметы меняют положение произвольным образом. Освоена и обратная задача — располагать предметы в произвольном порядке. Ну, а в качестве бонусной сцены видео демонстрирует способность робота имитировать упражнения йоги, сохраняя равновесие даже при опоре на одну ногу.