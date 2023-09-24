А их справедливая цена ещё ниже, как считают аналитики Susquehanna.

Первый день торгов после выхода акций Arm на американскую фондовую площадку Nasdaq принёс им рост курса на 25% относительно цены размещения в $51 за штуку, но последующие дни оказали отрезвляющее воздействие на инвесторов, хотя отчасти в негативной динамике курса акций многих эмитентов могли стать и заявления Федрезерва США о готовности в очередной раз поднять ключевую ставку.

Так или иначе, 21 сентября в ходе торговой сессии акции Arm на бирже в Нью-Йорке на какое-то время опускались в цене почти до $50, что ниже уровня размещения. Аналитики Susquehanna вообще заявили, что справедливая цена акции Arm — не более $48 за штуку. Выручка компании, по их мнению, сейчас слишком сильно зависит от сегмента смартфонов, который находится не в лучшей форме.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Перспектива повышения ставок лицензионных отчислений со стороны клиентов Arm, которая могла бы позволить ей увеличить выручку, тоже довольно туманна, как поясняют аналитики. Подобная активность уже вызывала возмущение лицензиатов и провоцировала судебные разбирательства, поэтому в этой сфере компании предстоит действовать осмотрительно. Экспансия Arm в новые сегменты рынка будет происходить не так быстро, чтобы привести к скорому росту акций компании.