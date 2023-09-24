И глава компании имел возможность на нём прокатиться.

Приближается конец третьего квартала, а определённости в вопросе сроков начала поставок серийных электрических пикапов Tesla Cybertruck, которые были представлены почти четыре года назад, так и не появилось. Однако, как отмечает Electrek, глава компании Илон Маск (Elon Musk) регулярно упоминает о самом процессе подготовки данного события — по крайней мере, сообщая, что он имеет возможность передвигаться на тестовых образцах.

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Источник изображения: Electrek

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К этим выходным он лаконично заявил, что успел прокатиться на скоростной версии Cybertruck, и она буквально «даст всем пинка под зад на новом уровне». Что скрывается за этим образным выражением, Илон Маск не пояснил, но четыре года назад было заявлено, что пикап будет предлагаться в версии с тремя электродвигателями, которая сможет разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и передвигаться со скоростью до 208 км/ч. Позже появились слухи, что машина также будет выпущена в четырёхмоторной версии, но её характеристики до сих пор не раскрыты. Не исключено, что по сложившейся экономической логике, Tesla начнёт поставки на рынок Cybertruck именно в наиболее дорогих версиях.